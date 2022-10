Morto Franco Stradella, deputato per 4 legislature

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 OTT - Morto a 81 anni Franco Stradella, impresario edile, figura politica di spicco nel panorama alessandrino e nazionale. Nato a Felizzano, da qualche tempo era ospite della Casa di riposo di Quargnento. "Una vita di vertice alla guida degli agenti economici della provincia - ricorda Piercarlo Fabbio, già sindaco di Alessandria - cui ha dato contributo e rilievo". Fu, infatti, presidente della Camera di Commercio e del Collegio Costruttori. Già esponente locale della Democrazia Cristiana, concludendo il percorso come segretario amministrativo provinciale, passò poi a Forza Italia, con cui fu eletto deputato per 4 legislature consecutive (dalla XIII alla XVI, negli anni tra il 1996 e il 2013). "Portò avanti un lavoro intenso, sempre sul versante che gli era vocato, quello economico e dei costruttori, temi sempre nelle sue corde - prosegue Fabbio - Un percorso di grande collaborazione durato circa un ventennio, a iniziare proprio dalla Dc". Nel 2009 fu in corsa anche per la presidenza della Provincia, sconfitto poi da Paolo Filippi, anche lui già scomparso dopo l'improvvisa morte nel aprile 2021.

Nel 2018 Stradella fu vittima di una rapina nella villa di Quattordio dove abitava. Nel bottino - oltre a denaro, oro, orologi, un bracciale della moglie - anche 2 distintivi in oro della XIII Legislatura, "cui ero particolarmente affezionato", aveva confidato nei giorni successivi al colpo. (ANSA).