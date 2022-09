Teatro, dal 15 ottobre la stagione al Municipale di Casale

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 27 SET - Torna la Stagione Teatrale di Casale Monferrato, organizzata da Comune e Fondazione Piemonte dal Vivo con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Distilleria Magnoberta, Buzzi Unicem e Finpo. Il cartellone che si apre il 15 ottobre ha di nuovo un abbonamento Fedeltà con 11 proposte e il Fuori abbonamento, opere e operette. Il tutto accompagnato dal balletto e da una stagione sinfonica affidata alla Monferrato Classic Orchestra.

"Vogliamo tornare a vivere il teatro, per riscoprire la bellezza di stare insieme e applaudire i protagonisti dello spettacolo italiano - commenta il sindaco Federico Riboldi. "E' una programmazione - rimarca Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo - in cui l'approccio innovativo, l'incontro con il 'nuovo' è inteso come pratica concreta di rinnovamento rispetto a ciò che è stato, è sempre organicamente culturale e sociale prima ancora che tecnologico e digitale".

Ad affiancare gli spettacoli in abbonamento, un cartellone, a partire dal 15 ottobre, che vede al Municipale il Don Giovanni di Mozart portato in scena dall'associazione lirica Tamagno di Torino. Associazione che il 17 dicembre torna con l'opera popolare Jelin (Gelindo). Dal 28 settembre fino a venerdì 7 ottobre si possono rinnovare gli abbonamenti negli uffici del Teatro, mentre i nuovi sono acquistabili dall'11 al 21 ottobre.

In vendita online o nei punti vendita VivaTicket i biglietti per i singoli spettacoli. (ANSA).