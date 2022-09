Giornata Internazionale del Caffè, Costadoro apre le porte

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Sabato 1 ottobre, dalle 10 alle 18, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè, Costadoro festeggia e apre al pubblico con uno speciale "open day" che attraverso masterclass, degustazioni e attività di formazione darà la possibilità di visitare la sede della storica torrefazione torinese e conoscerne più da vicino la storia.

Costadoro, l'azienda torinese produttrice di caffè di alta gamma che rappresenta oggi una realtà industriale presente in oltre 40 Paesi, organizzerà diversi momenti nell'arco della giornata: Per il pubblico è previsto un tour di un'ora durante il quale il mastro tostatore farà scoprire i profumi e i segreti del suo mestiere e assaggiare i più pregiati caffè.

Per i baristi si svolgeranno, durante la giornata, dalle 13 alle 18, nella sede di Costadoro, anche le selezioni dell'Espresso Italiano Champion 2022 che daranno la possibilità di mettere in evidenza la propria bravura e professionalità nella preparazione dell'Espresso e del Cappuccino Italiano. I partecipanti avranno 11 minuti di tempo per tarare il macinadosatore, preparare 4 espressi e 4 cappuccini che verranno valutati da Assaggiatori esperti. Il tutto sotto gli occhi dei giudici tecnici e valutati poi da una giuria sensoriale che opera in modo blind secondo gli standard dell'Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac). In palio la possibilità di diventare il campione italiano e vincere esclusivi premi. Concorso riservato esclusivamente ai clienti bar Costadoro. (ANSA).