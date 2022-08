Giovani e agricoltura sostenibile, progetto di don Cravero

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Sensibilizzare i giovani ai temi dell'agricoltura sostenibile:: è l'obiettivo del progetto realizzato da Asg, Associazione Solidarietà Giovanile, con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la collaborazione della Regione Piemonte. Concluso in questi giorni, ha sviluppato azioni nel torinese e nel cuneese, con la cooperativa di agricoltura sociale Release, e l'associazione Al Amal La Speranza, che opera a favore delle donne migranti. Il progetto ha permesso di fare conoscere a giovani e persone fragili l'agricoltura biologica, che può offrire anche opportunità occupazionali.

Asg, fondata dal sociologo e psicoterapeuta don Domenico Cravero negli anni Ottanta, dà sostegno ai giovani, in particolare a quelli con maggiore disagio. Sono stati realizzati percorsi di cittadinanza attiva dedicati ai giovani e alle loro famiglie, per sensibilizzare al tema dell'ecologia integrale anche utilizzando musica e canto, e azioni concrete come la raccolta differenziata. Sono stati attivati sportelli di sostegno psicologico per i più fragili e allestite ludoteche, corsi di italiano per giovani donne migranti, attività di mediazione culturale. E' stato istituito un laboratorio per insegnare la produzione del pane e del miele biologico. Il metodo, ideato da don Domenico Cravero, si chiama "agricura" e integra psicoterapia e pratica agricola. "Con questo progetto - spiega don Cravero - abbiamo gettato le basi educative per un'opera complessa da realizzare con famiglie, associazioni e reti territoriali. La cittadinanza attiva va infatti coniugata con la cura delle persone e dell'ambiente, attraverso iniziative concrete e proposte culturali che promuovano un consumo consapevole, con il coinvolgimento dei giovani e delle comunità locali". (ANSA).