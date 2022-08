Maltempo: grandine e alberi caduti nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 07 AGO - Il maltempo di ieri ha colpito anche l'Astigiano. Decine di interventi dei vigili del fuoco durante la notte scorsa, per alberi caduti in strada, allagamenti e disagi, dovuti anche alla grandine, che si è abbattuta soprattutto tra Montafia, Villanova e Moncucco Torinese. Nessuna conseguenza per le persone. (ANSA).