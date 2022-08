Fondazione Crt, sostegno a 90 mostre ed eventi 'off'

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Arte, ambiente, tecnologia connotano i 90 progetti espositivi sostenuti dalla Fondazione Crt con il bando Esponente 2022: i contributi, per complessivi 930 mila euro, renderanno possibili mostre, catalogazione e riordino delle collezioni e, da quest'anno, anche eventi collaterali "off" come laboratori, workshop e performance.

"Musei e mostre tenderanno a offrire esperienze sempre più innovative, inclusive e sostenibili, in linea con i goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: per questo la Fondazione Crt amplia il proprio sostegno anche alle iniziative culturali che orbitano attorno alle attività espositive, per intercettare le diverse esigenze di pubblici eterogenei e alimentare nuove opportunità di occupazione e crescita del territorio", affermano il presidente Giovanni Quaglia e il Segretario Generale Massimo Lapucci.

I contributi sono diffusi capillarmente sul territorio: dal Cristallo di Luce, installazione itinerante 'firmata' Share Festival a Torino, alle Balene di Frankestein del Parco Paleontologico Astigiano; da Geometrie d'Acqua del Mu.Di. il Museo dinamico di Casale Monferrato, alla mostra Joan Miro'.

Genius loci: l'alfabeto del segno e della materia nel Cuneese.

Da S+T+ARTS4Water della Fondazione biellese Pistoletto che supporta artisti, ricercatori ed esperti di tecnologia nel rispondere alle sfide territoriali legate all'acqua, alla mostra Giacomo Manzù scultore e scenografo a Vercelli; dal progetto Cars, che coinvolge gli artisti in una cartografia 'sentimentale' del paesaggio del Verbano Cusio Ossola, all'iniziativa Dalla pietra all'acqua dell'Ecomuseo del lago d'Orta e Mottarone nel Novarese.

Dal 2005 la Fondazione Crt ha reso possibili con il bando Esponente circa 1.200 mostre e attività espositive, per oltre 15 milioni di euro di contributi. (ANSA).