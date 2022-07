Sport: Twirling, a Torino campionato mondiale 3-5 agosto

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Il twirling internazionale torna a Torino dopo l'edizione del 1986: dal 3 al 7 agosto il capoluogo piemontese ospiterà infatti il campionato mondiale, 35/o World Baton Twirlign Championship.

L'evento rientra nel fitto calendario di manifestazioni che godranno della visibilità internazionale apportata dal riconoscimento al Piemonte di Regione Europea dello Sport da parte di Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. Al Campionato parteciperanno 250 atleti in rappresentanza di 16 nazioni, con contingenti al completo per Italia, Francia, Stati Uniti, Canada e Giappone, i Paesi più rappresentativi della disciplina.

"Il Piemonte - ha commenta l'assessore allo Sport della Giunta Cirio, Luigi Ricca - è onorato di ospitare un altro grandissimo evento mondiale come questo campionato di twirling.

Crediamo che il rilancio del territorio passi anche dallo sport internazionale. Da quando siamo stati nominati Regione Europea dello Sport Aces abbiamo visto nella nostra Regione decine di grandi eventi e siamo sicuri che questa tendenza non si arresterà". La cerimonia di apertura si svolgerà il 2 agosto al Pala Gianni Asti (ex Pala Ruffini) dalle 18, con ingresso libero.

Protagonisti della serata i Sonics, compagnia torinese di performers composta da ginnasti, ballerini e atleti che ha partecipato alla cerimonia di chiusura dei Giochi di Torino 2006 e all'inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio 2012. Previsti anche una esibizione di ginnastica ritmica e una di twirling con oltre 60 atlete coordinate dal responsabile tecnico nazionale azzurro Sabrina Prade. (ANSA).