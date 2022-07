Clima: Fff, strumentalizzata la responsabilità del singolo

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - "Spesso la catastrofe ambientale viene ridotta a un problema di azioni individuali e si fa credere ai lettori che se usano l'acqua della pasta per lavarsi i denti salveranno il pianeta. Ma sappiamo bene che la colpevolizzazione individuale non aiuta a guardare la sostanza del problema, che è molto più ampio e complesso". Questo, nelle parole di una attivista, uno dei temi sollevati oggi dai giovani di Fridays For Future durante l'incontro 'La grande cecità: come raccontare i cambiamenti climatici nei media', in corso al Campus Einaudi di Torino, alla presenza di alcuni direttori di quotidiani. L'appuntamento nella quinta e ultima giornata del secondo meeting europeo di Friday for Future, con la moderazione di Ferdinando Cotugno, giornalista di Internazionale specializzato in Ambiente.

"Il tema della responsabilità individuale - hanno sostenuto gli attivisti di Fridays For Future - viene strumentalizzato dal mondo dell'informazione per coprire le responsabilità vere".

(ANSA).