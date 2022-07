Caro benzina: 1 torinese su 3 lo teme, 45% non comprerà auto

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Il caro carburante preoccupa i torinesi: 1 su 3 teme di avere problemi a pagare la benzina e quasi 1 su 2 (45%) esclude l'acquisto di una nuova vettura nei prossimi due anni. Un quarto dei torinesi ha intenzione di ridurre i viaggi in auto a favore dell'utilizzo di mezzi pubblici, biciclette, mezzi elettrici in sharing o semplicemente scegliendo di camminare. In linea con la media degli altri grandi centri italiani, invece, solo il 32% dei torinesi si dichiara disposto a rinunciare all'aria condizionata. E' quanto emerge da una ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos.

Il 68% dei torinesi si dice intenzionato ad adottare comportamenti virtuosi in tema di risparmio energetico. Spicca l'impegno a risparmiare acqua calda, pratica in cui Torino si posiziona al primo posto in Italia. A Torino, è il perdurare della dipendenza dalle importazioni di energia dall'estero la principale preoccupazione legata alle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina (37%). Crea inoltre agitazione nel 29% il possibile ricorso all'energia nucleare. (ANSA).