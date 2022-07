Caldo: Smi, prossima settimana oltre 40 gradi

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Fino a mercoledì il caldo in Piemonte sarà sopportabile, con temperature massime contenute tra i 30 e i 33 gradi. Da giovedì, invece - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) - un promontorio dell'anticiclone africano, spingendosi fino a nord, porterà il termometro oltre i 35 gradi. Ma saranno all'inizio della prossima settimana i giorni peggiori, con massime a 40 gradi o addirittura superiori in pianura. Nessuna precipitazione se non qualche temporale di calore nelle vallate interne nel corso della prossima settimana (ANSA).