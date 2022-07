'No Pass' inaugurano festival di 'resistenza costituzionale'

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Alcune centinaia di persone partecipano all'inaugurazione del 'Primo Festival di Resistenza Costituzionale', organizzato a Torino da varie sigle 'No Pass' in Piazza D'Armi, davanti allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Una due giorni che si concluderà domani con un corteo che vede tra i promotori gli stessi che per mesi hanno manifestato per le strade di Torino contro il Green Pass. Ma oggi dal palco si parla poco del vaccino anti Covid e della certificazione verde.

Infatti il principale obiettivo della protesta è il governo guidato da Mario Draghi. "Abbiamo organizzato questa manifestazione per dimostrare che noi non molliamo, perché il problema non era solo il Green Pass, ma è soprattutto questo governo 'abusivo' - spiega Marco Liccione de 'La Variante Torinese', tra gli organizzatori del festival - Un governo che non rispecchia più il volere e il consenso del popolo Italia".

"Noi non ci fermiamo e faremo sentire il nostro dissenso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando verrà a Torino il 23 luglio, perché è lui che dovrebbe essere il nostro garante", conclude Liccione. All'iniziativa 'No Pass' partecipano vari relatori arrivati da tutta Italia. "Domani arriverà tra di noi l'attore Enrico Montesano", annunciano i 'No Pass'. (ANSA).