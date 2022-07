Raccontare le idee, 204 spettacoli alla Casa del Teatro

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - Due Festival Internazionali - Incanti e Giocateatro Torino - 55 titoli diversi (5 solo rivolti al mondo della scuola) per un totale di 204 rappresentazioni di cui 88 spettacoli per famiglie, 12 per giovani e adulti e 104 per il pubblico scolastico. E' il ricco e variegato cartellone della Casa del Teatro di Torino dal titolo 'Raccontar le idee' per la stagione 2022-2023. La stagione sarà inaugurata venerdì 7 ottobre dallo spettacolo Blu Infinito della compagnia italiana e americana Evolution Dance Theater, che trasporterà gli spettatori in un mondo in cui non esistono limiti all'immaginazione.

"Abbiamo voluto rimettere al centro della nostra programmazione il pensiero, nostro principale strumento di comprensione della realtà. Un pensiero capace di analizzare il presente che viviamo e che offre occasioni per riflettere sul futuro che le nuove generazioni vivranno. La forza del pensiero, sia come capacità di analisi del reale che come strumento di progettazione dei nostri sogni, ci apre cammini possibili per superare l'impasse che viviamo" spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino. "il Teatro, in particolare quello che si rivolge alle nuove generazioni, è non solo il luogo dove le idee sono raccontate e diffuse, ma anche dove il pensiero e il dibattito sulle idee stesse diventano un fenomeno creativo e collettivo. Un luogo, quindi, particolarmente promettente" sottolinea il presidente Alberto Vanelli.

E' prevista una nuova formula di abbonamento, dedicata alle famiglie più fragili: si tratta di Regala il teatro che offre a particolari categorie di spettatori, biglietti al prezzo speciale di 5 euro per tutti gli spettacoli in abbonamento.

