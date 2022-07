Maltempo: 42 interventi vigili del fuoco nell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 LUG - E' di una ottantina di chiamate alla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco il bilancio dell'ondata di maltempo con vento e temporali che ieri pomeriggio ha colpito diverse zone della provincia di Alessandria. "Terminati nella notte i 42 interventi per la messa in sicurezza di alberi, pali, tegole e scossaline caduti o pericolanti - spiegano dal centralino - durante la giornata valuteremo i rimanenti, che il nostro Centro unico di risposta di Saluzzo (Cuneo) ha classificato 'differibili'". Si tratta di operazioni da effettuare con maggiore luce oppure con attrezzature particolari, come le autoscale, ieri impegnate sugli scenari più critici. Tra i centri colpiti - fa sapere la Protezione civile, intervenuta con i volontari del coordinamento territoriale - ci sono Bergamasco, Bosio, la frazione di Fontanasse di Casal Cermelli con problemi ad abitazioni e in un'azienda agricola; in località Barbellotta di Novi Ligure danni ai capannoni della logistica Oltregiogo (ex magazzini Pernigotti). (ANSA).