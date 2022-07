Incidenti stradali: moto contro auto, muore centauro 51 anni

(ANSA) - CUNEO, 04 LUG - Incidente stradale mortale ieri notte, a Centallo, paese a pochi chilometri da Cuneo: in uno scontro tra una moto e un'automobile è morto il centauro Simone Ruzza, 51 anni, operaio di Centallo, padre di tre figli.

L'incidente è avvenuto non lontano dal passaggio a livello della linea Cuneo-Torino, poco dopo le 22: secondo la ricostruzione dei carabinieri la moto è stata urtata da un'auto che si è immessa sulla strada uscendo da un parcheggio.

L'uomo è morto sul colpo dopo il violento impatto. Sono intervenuti ambulanza, carabinieri, vigili del fuoco di Cuneo e Busca. Sono 19 da inizio anno le vittime per incidenti stradali sulle strade della provincia di Cuneo. (ANSA).