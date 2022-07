Grugliasco, nuova giunta con 3 donne ed età media di 42 anni

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - Sette assessori, dei quali tre donne, e un'età media di 42 anni nella nuova giunta comunale di Grugliasco (Torino) scelta dal neo sindaco Emanuele Gaito.

Rispetto al precedente esecutivo, sono tre le conferme; tre assessori sono del del Pd, due di Gru On, uno dei Moderati e uno di Progetto Grugliasco, Rimangono in capo a Gaito le deleghe del coordinamento e attuazione del programma, il progetto 'Grugliasco città delle scienze e dell'ambiente' e i rapporti con Le Serre srlu.

Elisa Martino (Gru On) rimane vicesindaco, mantiene la delega alle politiche sociali e giovanili e acquisisce quella all'istruzione; a Raffaele Bianco, il più votato tra tutti i candidati con 592 preferenze, sono state assegnate le deleghe a transizione ecologica (rifiuti, raccolta differenziata e politiche energetiche), sicurezza, trasporti, sistemi informativi e innovazione, polizia locale e protezione civile. A Luca Mortellaro, il più giovane tra gli assessori, è stata confermata le delega del bilancio e aggiunta quella alle società partecipate con il ruolo di valutare le strategie e gli assetti societari.

Gli altri quattro assessori sono new entry: Dario Lorenzoni è assessore alle attività sportive e alla promozione della città, Luciano Lopedote (Gru On), alla pianificazione territoriale e al lavoro, Federica Petrucci (Moderati) alla cultura e ai lavori pubblici, Roberta Colombo (Progetto Grugliasco) al commercio e all'organizzazione dell'Ente.

La maggioranza proporrà come presidente del Consiglio comunale Luigi Musarò, eletto come primo nella lista dei Moderati con 249 voti.