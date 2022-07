Golf:a club Colline del Gavi gara selezione campionato ACI

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 LUG - Si è disputata domenica 3 luglio al Golf Club Colline del Gavi a Tassarolo (Alessandria), la 25ª gara di selezione del 31° Campionato Italiano di golf dei Soci ACI. All'evento hanno partecipato 46 appassionati golfisti.

Il circuito dell'Automobile Club d'Italia, ormai riconosciuto come uno dei più importanti e prestigiosi del panorama golfistico amatoriale italiano, quest'anno conta 39 gare di selezione, distribuite su tutto il territorio nazionale, e una finale a in Sardegna Costa Smeralda.

I Soci ACI vincitori delle due categorie riservate di ogni gara di selezione verranno ospitati alla finale che verrà disputata al Golf Club Pevero dal 3 ottobre al 7 ottobre. In quella sede verranno assegnati i titoli dei Campioni Italiani di golf dei Soci ACI del 2022. E' possibile consultare la classifica dei vincitori Soci ACI e la classifica generale della gara del 3 luglio sul sito di ACI Golf. (ANSA).