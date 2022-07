Covid: in Piemonte 4.339 nuovi casi, positività al 22,6%

(ANSA) - TORINO, 03 LUG - Sono 4.339 oggi i nuovi casi di Covid riportati nell'aggiornamento pubblicato dalla Regione Piemonte. Il tasso di positività, con l'esito di 19.124 tamponi, è del 22,6%,. In aumento i ricoverati nei reparti ordinari, + 23, totale a 387, mentre sono due in meno in terapia intensiva (10). C'è stato un decesso. (ANSA).