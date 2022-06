Precipita dal sentiero, escursionista grave in Valle di Susa

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Sasp) oggi pomeriggio nell'Orrido di Caprie (Torino), in Valle di Susa, per un'escursionista precipitata da un sentiero e caduta in un ruscello all'altezza delle cascate. Sul posto sono state inviate le squadre a terra del Soccorso Alpino e il Servizio Regionale di Elisoccorso che hanno raggiunto il punto dell'incidente.

La donna è stata ricoverata in ospedale, in 'codice rosso', per politrauma.

Sabato 25 gigno altri due salvataggi del Sasp, in provincia di Cuneo. A Limone Piemonte un minorenne è stato sbalzato da un quad lungo la Via del Sale.. In zona era presente una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha supportato il Servizio Regionale di Elisoccorso, con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Il ferito è stato condotto in ospedale con un codice giallo.

Secondo intervento al Pic d'Asti, nel territorio di Pontechianale, per uno scalatore caduto percorrendo la via di arrampicata Fant'Asti. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che l'ha prelevato e trasportato in ospedale con una ferita a un arto inferiore e un trauma al bacino. (ANSA).