A fuoco 10 ettari di sterpaglie e grano nell'Alessandrino

(ANSA) - NOVI LIGURE, 24 GIU - Dieci ettari di sterpaglie e grano andati distrutti in un incendio divampato in località Cascinotti di San Giacomo a Novi Ligure (Alessandria). Le operazioni di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco - intervenuti con le squadre di Alessandria (2), dei distaccamenti di Novi e Tortona e dei volontari di Valenza - concluse intorno all'una. Sul posto anche squadre Aib (corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte), protezione civile e carabinieri. A complicare l'intervento - come precisato dalla sala operativa provinciale - il vento forte che soffiava in zona. (ANSA).