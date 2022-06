M5s: Appendino, è sempre stata e sarà la mia casa politica

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - "Come ho sempre detto, la mia casa politica è quella del Movimento 5 Stelle e, finché ci sarà un'idea condivisa di futuro, questa continuerà ad essere". Così, su Facebook, l'ex sindaca di Torino ed esponente di spicco del M5s, Chiara Appendino, rompe il silenzio sulla scissione della forza politica a cui appartiene.

"Ieri - scrive - Luigi Di Maio e diversi parlamentari hanno fatto una scelta che non condivido assolutamente, ma che non cancella quanto fatto e vissuto insieme in tutti questi anni.

Che, nel bene e nel male, ci ha portato ad essere ciò che siamo". (ANSA).