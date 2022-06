Clima:in Artico 15,4°C a maggio, temperatura rara a luglio

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - "Abbiamo registrato 15,4 °C a Longyearbyen, 78° N Svalbard a metà maggio. Temperature raramente toccate a luglio in quella zona remota. Ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni nelle nostre zone si verifica in modo amplificato in Artico". A riferirlo è Andrea Merlone, metrologo e climatologo dell'Inrim (Istituto nazionale di ricerca metrologica) di Torino e associato all'Istituto di Scienze Polari del Cnr (Isp-Cnr), al ritorno da una missione di un mese in area polare.

Le temperature eccezionali non riguardano dunque soltanto l'Italia. "Climate change come first and faster in the Arctic (Il cambiamento climatico arriva prima e più velocemente nell'Artico)" è infatti la considerazione alla base di un evento internazionale, organizzato all'Università delle Svalbard, un piccolo ateneo specializzato in ricerche ambientali, biologiche, geologiche e climatologiche al polo Nord.

Con il gruppo di ricerca di Merlone e la collaborazione con l'Isp-Cnr, l'Italia è in prima fila nel portare la metrologia, la scienza delle misure utile a validare strumentazioni e dati, proprio in ambiente polare. (ANSA).