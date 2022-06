Toro in fuga da centro veterinario di Collegno, nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - Un toro è scappato ieri sera da un centro veterinario di Collegno, alle porte di Torino. A date l'allarme il Comune che ha lanciato un appello visto che il bovino è considerato "potenzialmente pericoloso", "chiunque lo avvisti o avesse informazioni in merito è pregato di avvisare immediatamente il 112 o il comando di polizia municipale di Collegno", dicono dal Comune. Il toro in fuga ha ferito non gravemente un volontario, poi ha superato le recinzioni del rifugio per animali Blonda Ruffa, nella zona Parco della Dora, dov'era ospitato. Le forze dell'ordine e la protezione civile sono impegnate nelle ricerche. (ANSA).