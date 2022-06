Ucraina: Vadym Kholodenko apre stagione Unione musicale

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Sarà il pianista ucraino Vadym Kholodenko, vincitore assoluto al concorso Van Cliburn nel 2013, noto per le sue interpretazioni impeccabili e fantasiose, ad aprire la 76/a stagione concertistica dell'Unione musicale di Torino, dal titolo "Classica Unione", per "porre l'accento su quello che la musica fa per vocazione: unire i popoli attraverso un linguaggio comune", come evidenzia una nota.

I concerti sono come sempre declinati in serie: i Mercoledì al Conservatorio (suddivisi in serie Pari e Dispari, 26 concerti alle ore 20.30) e al Teatro Vittoria la serie pomeridiana Didomenica, L'altro suono con concerti dedicati al repertorio antico e Next Generation che valorizza giovani interpreti già affermati a livello internazionale. Riconfermata Discovery, la serie pensata per guardare oltre i confini del repertorio classico. Anche quest'anno, accanto alle proposte più consolidate, viene inserito un nuovo progetto: Solo per le tue orecchie, 6 brevi concerti interattivi a episodi ideati per accompagnare il pubblico in un percorso di conoscenza del linguaggio musicale. (ANSA).