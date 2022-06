Lo Russo, serve azione integrata e non va esasperato clima

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - "Quello che dobbiamo fare è provare a risolvere alla radice la questione. Certamente con un forte presidio delle forze dell'ordine, e sono contento che il prefetto le abbia convocate in sede tecnica per verificare come meglio ottimizzare la loro presenza in quelle zone, ma non possiamo lasciare il tema sicurezza solo alle forze dell'ordine, serve un'azione coordinata che affianchi una strategia di integrazione sociale, attenzione alle periferie e alle fragilità". Così iol sindaco di Torino Stefano Lo Russo, sulla questione sicurezza a Barriera di Miano e borgo Aurora. "Noi puntiamo - ha aggiunto - a risolvere il problema, non a cavalcarlo e a esasperare il clima, questa è la differenza con la destra che cavalca questi episodi".

Il centrosinistra - "affronta questo tema di petto - ha detto ancora Lo Russo ricordando il documento che lunedì Pd e Moderati porteranno in Consiglio comunale -, con un approccio che punta non ad esasperare il clima ma a raccordarsi con coloro che hanno titolo e il compito di contrastare l'attività criminale e cercando di dare il nostro contributo come amministrazione. Ponendo in essere soluzioni, non limitandosi a gridare al lupo al lupo, a fare video e post di denuncia senza poi dare attuazione concreta alle questioni". Per Lo Russo serve dunque, una politica integrata. "Come amministrazione - dice - dobbiamo cercare di limitare le cause che generano il disagio sociale che sono alla base della non sicurezza, senza dimenticare il tema del carcere e di una vera riabilitazione e reinserimento, la terza componente di una strategia integrata di sicurezza". (ANSA).