Maltempo: in zone dell'alessandrino perso 100% del raccolto

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - Sopralluogo di Mauro Bianco, presidente Coldiretti Alessandria, in frazione Mereta di Avolasca, nel Tortonese, una delle aree più colpite dalla grandinata della tarda serata di sabato in un'azienda a indirizzo biologico che è tra le più devastate dalla furia della grandinata. Con il passare delle ore, sale il conto dei danni: in alcune zone è andato perduto il 100% dei raccolti. Oltre che nel Tortonese. devastati anche frutteti e vigneti in altre zone della provincia alessandrina. Bianco richiama l'attenzione sull'ennesima calamità che investe il territorio. "Dopo la peste dei cinghiali e l'impennata dei costi legati alle materie prime, le conseguenze del maltempo hanno inferto un altro duro colpo alle nostre aziende. Condividiamo la richiesta del sindaco di Tortona Federico Chiodi di richiedere lo stato di calamità".

