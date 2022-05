Maltempo: Tortona verso richiesta stato calamità

(ANSA) - TORTONA, 29 MAG - L'amministrazione comunale di Tortona (Alessandria) ha preso contatti con Provincia e Regione per richiedere lo stato di calamità a seguito del nubifragio che ha colpito la città nella tarda serata di ieri.

Vento e grandine hanno provocato danni e allagamenti. E' stato ripristinato il funzionamento dei semafori rimasti lampeggianti, mentre si dovrà attendere il termine della perturbazione per procedere alla pulizia di piazze e marciapiedi da foglie e rami.

Nella vicina Isola Sant'Antonio, al confine con la provincia di Pavia, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei pali Telecom pericolanti lungo la strada per San Pietro ed Isola Bella. A seguire i lavori anche il sindaco Cristian Scotti. (ANSA).