Vino: Enoteca d'Italia rinasce, diventa porta per Metaverso

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Riapre nel 2023 l'Enoteca d'Italia, iniziativa digitale per promuovere il settore vitivinicolo. Lo annuncia alla vigilia dei 40 anni dell'Enoteca Regionale di Acqui Terme Pier Domenico Garrone, che dell'Enoteca è stato presidente all'inizio degli anni Duemila e ora intende rilanciarla in collaborazione con l'Accademia di Comunicazione di Milano e Francesco Tamburella, coordinatore del Congresso nazionale di sostenibilità Future Respect di Roma.

L'Enoteca d'Italia non sarà uno spazio fisico, spiega Garrone, ma sarà la porta per il Metaverso del Made in Italy.

"La sede sarà in ogni azienda vitivinicola - aggiunge - selezionata da un comitato di esperti e dai consumatori con criteri non commerciali ma legati essenzialmente alla sostenibilità aziendale". L'obiettivo è quello di preservare i prodotti nella loro originalità, salvaguardandoli dall'uso eccessivo dei prodotti chimici con la Gran Carta dei Vini Sostenibili. "Un non-fungible token - osserva Garrone - per cui le aziende manterranno la proprietà delle etichette, che diventeranno patrimonio digitale".

Tanti i servizi che l'Enoteca offrirà alle aziende vitivinicole che ne faranno parte. "In primo luogo una assistenza nella comunicazione, per una effettiva integrazione nell'economia digitale - sottolinea Garrone - Proporremo inoltre che il made in Italy diventi un brevetto mondiale, accessibile solo alle aziende davvero italiane, per evitare alterazioni economico-finanziarie e nella qualità dei prodotti". (ANSA).