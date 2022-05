Torino: dopo l'Eurovillage si ripristina prato del Valentino

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Al via oggi, nell'area che ha ospitato i concerti all'Eurovillage per l'Eurovision Song Contest, i lavori di ripristino e riqualificazione del manto erboso. Un primo intervento a cui ne seguirà un secondo, già programmato per il prossimo autunno.

Oggi e domani sono previste le lavorazioni preparatorie, successivamente la ditta specializzata passerà agli interventi sul terreno e per consentire la germinazione dei semi e la formazione del nuovo tappeto erboso il prato verrà transennato per almeno un paio di settimane, fino a quando si verificherà un buon livello di sviluppo ed attecchimento dell'erba.

Anche una piccola porzione del prato adiacente, interessato dagli eventi collegati a Eurovillage, sarà oggetto di riqualificazione con le stesse modalità. L'assessore comunale alla Cura della città, Francesco Tresso, sottolinea "la rapidità con cui viene avviato l'intervento di ripristino" e annuncia che "a breve verrà convocato il tavolo del comitato di gestione del Parco, con le associazioni ambientaliste, i circoli remieri e gli enti interessati, per discutere dei progetti legati al Pbrr che riqualificheranno ampie zone del Valentino". (ANSA).