Carceri: Delmastro (FdI) ad Asti, mancano 30 agenti

(ANSA) - ASTI, 14 MAG - Al carcere di massima sicurezza di Asti è arrivato oggi in visita il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove. Dopo la sua interrogazione al ministro Cartabia relativa all'utilizzo di alcuni agenti della penitenziaria in compiti a suo dire 'inusuali', come conduttore di trattore agricolo, taglialegna, giardiniere, falegname o muratore, l'esponente di FdI si è voluto sincerare di alcune situazioni.

"L'agente non può muoversi in trattorino - ha ironizzato Delmastro - sono già sotto organico, se non vanno a zappare la terra è meglio". Secondo il parlamentare, che è anche avvocato penalista, all'interno del carcere ci sono diverse problematiche, a iniziare dalle guardiole delle sei sezioni che non garantirebbero sicurezza: "In caso di rivolta - spiega - gli agenti sarebbero facilmente ostaggio e basterebbero poche migliaia di euro a guardiola. Perché il capo del Dap non è un'appartenente della penitenziaria che così potrebbe conoscerne meglio le problematiche?".

"Mancano 30 unità il che è particolarmente notevole considerata la pericolosità degli ospiti", aggunge Delmastro, secondo cui gli agenti non possono utilizzare il teaser e l'utilizzo della body cam è stato inibito. "Non c'è protocollo di sicurezza per gli interventi se scoppia una sommossa non si sa come muoversi per non andare contro la legge. Non serve solo il garante dei detenuti ma anche quello della polizia penitenziaria". (ANSA).