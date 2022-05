Exclusive Brands Torino, Trombetta nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Exclusive Brands Torino, la prima rete di aziende di alta gamma Made in Italy, ha eletto presidente Giulio Trombetta (Costadoro), al termine del mandato di Paolo Pininfarina. Vicepresidenti sono Edoardo Cavagnino (Gelati Pepino) e Alessandra Girardi (Vanni Occhiali). La Rete, nata nel 2011 e promossa dall'Unione Industriali Torino, raccoglie oggi 24 imprese di diversi settori, che spaziano dal tessile, alla tecnologia, dalle strutture ricettive all'alta gioielleria, dall'enogastronomia all'estetica, alla moda.

L'obiettivo è creare sinergie per promuovere i brand su mercati esteri, individuando nuove strategie commerciali e opportunità.

"In questo particolare momento congiunturale, la rete deve porsi obiettivi ambiziosi: l'eccellenza delle nostre aziende emerge non solo dai prodotti, ma anche dall'attenzione al territorio e alle persone. Ci impegneremo per raggiungere nuovi mercati, coinvolgere i giovani, gli studenti e tutta la comunità" spiega Trombetta. "Il nostro obiettivo è porre le basi per una crescita solida e duratura: se vogliamo che questo accada, le imprese devono fare rete per accrescere la competitività sui mercati globali, attraverso progetti di partnership, con strategie e obiettivi comuni" osserva Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali.

Durante il mandato di Paolo Pininfarina, le aziende della rete sono passate da 19 a 24. Tra i traguardi raggiunti, la presenza al Fuorisalone di Milano del 2018, la partnership con il Principato di Monaco, la serie Exclusive Talks, la partecipazione all'Expo Dubai 2020 con una Limited Edition dedicata, la lounge in occasione di Nitto Atp Finals, gli eventi charity e le celebrazioni in occasione del decennale. (ANSA).