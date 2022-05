Museo Nazionale Cinema lancia Torino FilmLab Italia

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Torino FilmLab, laboratorio internazionale del Museo del Cinema che dal 2008 supporta talenti del settore audiovisivo di tutto il mondo con un budget di due milioni l'anno, lancia Torino FilmLab Italia. Obiettivo dell'iniziativa, che sarà presentata ufficialmente il 22 al Festival di Cannes, focalizzare l'attività sull'industria cinematografica nazionale.

"Il Torino FilmLab Italia - sottolinea il presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo, che ha illustrato la nuova creatura a Torino con il direttore del Museo Domenico De Gaetano - è una delle attività che il Museo gestisce nell'ottica del sostegno dell'industria del cinema. Lo scopo è formare e promuovere le persone che hanno le caratteristiche per essere sostenute, anche finanziariamente, che vengono accompagnate dalla stesura della sceneggiatura fino alla produzione e alla distribuzione del film. Questo oltre al museo vero e proprio, sul quale stiamo lavorando per realizzare un riallestimento".

"In quasi 15 anni di lavoro - spiega la direttrice del Torino FilmLab Mercedes Fernandez - abbiamo sviluppato 800 progetti, di cui 152, diretti da 159 autori di 57 Nazioni diverse, sono già stati prodotti. Abbiamo sostenuto economicamente 117 film distribuendo oltre 5 milioni e 800 mila euro, e dato vita a una community composta da 1.600 professionisti internazionali formati con le attività organizzate a Torino". (ANSA).