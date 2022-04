Elisabetta II, Sinatra Profumerie festeggia con Atkinsons

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Un evento per celebrare il duplice anniversario della regina Elisabetta II, il compleanno e i 70 anni di regno. Lo ha realizzato Sinatra Profumerie, in piazza San Carlo a Torino, nella Galerie de Beauté, in collaborazione con l'azienda Atkinsons, profumiere ufficiale della famiglia reale da 200 anni.

Una storia olfattiva lunga quasi due secoli quella che lega la famiglia reale ai profumi Atkinsons che è stata spiegata da due esperti Atkinsons, attraverso un viaggio alla scoperta dei profumi preferiti pensati e prodotti esclusivamente per la casa reale più ambita e spiata al mondo. Volumi unici e riservati con scritti storici originali tra il profumiere e la famiglia reale e tante curiosità inedite che prima non erano mai state mai svelate. Alcuni dei profumi cult del marchio portano il nome delle vie che hanno ospitato la loro storia: 44 Gerrard Street, 41 Burlington Arcade e 24 Old Bond Street. (ANSA).