Ucraina: Alessandria,caserma Valfrè per accoglienza profughi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 28 MAR - Da Centro vaccinale l'ex Caserma Valfrè di Alessandria diventa punto di prima accoglienza per i profughi in arrivo dall'Ucraina. I primi 36, divisi in due gruppi, sono arrivati tra pomeriggio e prima serata. Dopo assistenza medica, tampone ed eventuale vaccino, oltre al rilevamento dei dati anagrafici inviati alla Questura, si parte per le destinazioni assegnate: in città e a Casale Monferrato, dove la gestione passa a cooperative che li sistemano in alloggi.

Del trasporto si sono occupate Anteas, che ha organizzato più convogli umanitari, l'ultimo ieri, e raccolta di generi di prima necessità, oltre a Sie (Solidarietà Internazionale ed Emergenze) onlus. Il coordinamento, con Asl e Prefettura, è di Croce Rossa e Verde e Protezione Civile. Fino al 30 giugno la struttura assicurerà l'accoglienza di un massimo di 50 persone per volta, anche di notte, e fornirà pasti. (ANSA).