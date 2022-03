Fondazione Torino Musei, In Onda nuovo palinsesto digitale

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Diventa una vera piattaforma digitale In Onda, il canale online della Fondazione Torino Musei, nato nell'ottobre 2020 per offrire agli insegnanti e studenti, costretti alla didattica a distanza, un ampio palinsesto di contenuti didattici multimediali. Con 38 video, 3 visite guidate virtuali a 360 gradi, 7 podcast, 3 virtual tour interattivi e 12 percorsi didattici, In Onda - ideato e curato dalla Fondazione Torino Musei con lo studio creativo Mybosswas e realizzato con il supporto della Camera di commercio di Torino - si trasforma in un network dedicato a un pubblico eterogeneo.

Il cuore del palinsesto digitale è il format Affluenti, che vede la partecipazione straordinaria di personaggi di spicco del panorama culturale italiano chiamati a interpretare le collezioni dei musei secondo le personali competenze. Mario Calabresi, Gloria Campaner, Giada Messetti, Savina Neirotti, Piergiorgio Odifreddi, Giuseppe Penone, Carlo Ratti e Marco Revelli sono i primi nomi coinvolti per approfondire temi legati alla fotografia, matematica, architettura, cinema, musica, storia, arte e letteratura, nelle prestigiose sale della Gam, del Mao e di Palazzo Madama. Una serie di 9 video da circa 5 minuti raccontano ciascuno un'opera, scelta tra le collezioni di Gam, Mao e Palazzo Madama.

Grazie alla partnership con la Scuola Holden fondata da Alessandro Baricco, le Letture in museo hanno coinvolto gli allievi che, offrendo nuove chiavi di lettura ai capolavori esposti, sono impegnati nella lettura, direttamente nelle sale, di alcuni brani tratti dai classici della letteratura. I podcast di In Onda sono audio racconti di storie e curiosità condotti dalle voci gli ospiti illustri di Affluenti, che guidano nell'esplorazione delle collezioni mettendole in relazione con altre discipline. (ANSA).