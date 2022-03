Questura Biella, aperta sala audizioni per vittime violenza

(ANSA) - BIELLA, 07 MAR - Una sala audizioni dedicata all'ascolto delle persone vittime o testimoni di violenza di genere è stata inaugurata, oggi, in questura a Biella negli uffici della squadra mobile. Presenti il questore Claudio Ciccimarra, il prefetto Franca Tancredi, il procuratore capo Teresa Angela Camelio e il presidente Soroptimist Italia Giovanna Guercio.

"E' un'opportunità data alla Polizia di Stato grazie al protocollo stipulato dal dipartimento della pubblica sicurezza e da Soroptimist International - ha spiegato il questore Ciccimarra -. L'opera della Polizia di Stato per contrastare la violenza di genere in tutte le sue forme continuerà in un ambiente più familiare, caloroso ed accogliente".

"La Polizia di Stato è un partner essenziale nella realizzazione della prevenzione e contrasto al fenomeno - ha ricordato il procuratore Camelio -. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che quando la Polizia giudiziaria ha redatto un verbale circostanziato, nell'immediatezza dei fatti, tale prassi si è rilevata di estrema utilità in dibattimento ai fini del riscontro probatorio delle dichiarazioni della persona offesa".

"Il Soroptimist International d' Italia ha allestito ormai 200 stanze "Tutta per se" presso Questure e caserme su tutto il territorio italiano", ha ricordato la presidente Guercio.

