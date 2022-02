Campionessa paralimpica Carlotta Gilli ospite di CasaOz

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - La campionessa paralimpica Carlotta Gilli, medaglia d'oro nei 100 farfalla e 200 misti ai Giochi di Tokyo 2020, è stata ospite di CasaOz dove i ragazzi della RedazioneOz l'hanno intervistata. La giovane atleta ha risposto a domande sulla sua vita di sportiva, ma il colloquio ha toccato anche altri argomenti, per esempio il concetto di normalità: "Per me la normalità è la vita di tutti giorni - ha detto Carlotta Gilli - quindi svegliarmi, allenarmi, studiare e fare le cose che devo fare: poi se si vuole mettere la questione sul piano della disabilità, ognuno di noi a modo suo è normale: tutte le persone sono differenti e il concetto è lo stesso anche per le persone disabili, non trovo differenze. Ognuno è normale e si crea ogni giorno, con la quotidianità, la sua normalità".

L'incontro "è stato un momento molto interessante e formativo - commenta Enrica Baricco, presidente di CasaOz - mi ha colpito sentire i temi di disabilità e di normalità così vicini, soprattutto il secondo, al concetto 'portante' di CasaOz che è appunto 'quotidianità che cura'. (ANSA).