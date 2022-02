Vlahovic: "Trasformiamo delusione in furia combattiva"

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "Trasformiamo il dispiacere in furia combattiva: guardiamo avanti, uniti". Questo il commento social di Dusan Vlahovic dopo il pareggio della Juventus nel derby contro il Torino. Un risultato che non soddisfa pienamente i bianconeri, ma che proietta la squadra di Massimiliano Allegri già al prossimo appuntamento. "Nel derby non è arrivato il risultato che cercavamo, ma ora la testa va alla Champions", commenta su Instagram Wojciech Szczesny, che pensa alla trasferta in Spagna contro il Villareal in programma martedì sera. "Uniti sempre" scrive Leonardo Bonucci, per il quale sono in corso valutazioni sul suo stop e sulla possibilità di convocarlo per l'andata degli ottavi di finale. (ANSA).