Fiom Piemonte, Valter Vergnano nuovo segretario generale

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - La Fiom Piemonte opta per un ricambio interno e sceglie Valter Vergnano come nuovo segretario generale. Prende il posto di Giorgio Airaudo che il 31 gennaio ha assunto le redini della Cgil Piemonte dopo vent'anni alla Fiom.

Vergnano, ex operaio Comau, da due anni nella segreteria regionale della Fiom Piemonte, sarà eletto oggi dall'assemblea generale riunita in via Pedrotti, alla presenza della segretaria generale Francesca Re David. (ANSA).