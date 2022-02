TedxTorino, Argentero e Violante raccontano la gentilezza

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - La gentilezza chiave del futuro.

Dall'attore Luca Argentero al magistrato e politico Luciano Violante, sono 13 gli speaker che parleranno di questo tema, il 20 febbraio dalle 14 al Lingotto, a TEDxTorino, la conferenza TEDx più grande d'Italia, quella che tradizionalmente apre il calendario dell'anno. Una grande arena con oltre 100 volontari, più di 1.000 spettatori, migliaia di collegamenti in streaming- Be kind il titolo dell'evento: un invito ma allo stesso tempo un imperativo, il più bello che c'è. Ci sono infinite sfumature di gentilezza e ciascuna di esse, in perfetto stile Ted, può essere un'ispirazione.

Tra gli ospiti - tutti in presenza - ci saranno anche la giornalista e scrittrice Claudia De Lillo alias Elasti, la climate coach Stefania Giannuzzi, Alessandro Chiolerio e il suo progetto per dialogare con gli alberi. Presentatrice di Be Kind Stefania Panighini, regista d'opera, autrice e docente di arti performative. (ANSA).