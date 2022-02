'La fine del mondo', monologo interattivo di Paolo Bianco

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Il cambiamento climatico sarà al centro di un evento in programma mercoledì 16 febbraio al Comala, l'associazione culturale che rischia di essere cancellata da un centro commerciale: il monologo 'La fine del mondo' di e con Paolo Bianco. Lo spettacolo, a ingresso libero e gratuito, sarà preceduto da un talk con Giovani senza frontiere, Fridays for future Torino ed Extinction Rebellion Torino.

Per promuovere l'iniziativa è stato organizzato, nel centro di Torino, un 'flash mob'. Paolo Bianco e alcuni ragazzi di Fridays For Future, il movimento globale per il clima fondato da Greta Thunberg, sono partiti da piazza Statuto e hanno percorso via Garibaldi e piazza Castello fino a piazza San Carlo.

"Abbiamo attirato l'attenzione dei passanti fingendoci matti e abbiamo distribuito volantini", racconta Paolo Bianco. "Fino alla fine del mondo è uno spettacolo teatrale interattivo, inedito, che pone l'accento sulla necessità di fare subito qualcosa per contrastare il cambiamento climatico. Il mondo è finito e viviamo in una simulazione: si parte da qui per scandagliare la realtà e cercare quale senso dare alla vita.

Chiediamo alla gente di impegnarsi e di inserirsi nella rete delle associazioni".

Paolo Bianco si definisce "un monologhista, streamer e content creator. Campione provinciale di Slam Poetry, ha partecipato come performer a diversi eventi internazionali". La fine del mondo è il suo secondo monologo originale. (ANSA).