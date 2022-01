Vaccini: kit coraggiosi per bimbi, Moncalieri regala film

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Per i bambini vaccinati, a Moncalieri, c'è un biglietto del cinema in regalo. L'ingresso omaggio nella shopper bag che attende i bambini tra i 5 e gli 11 anni al centro vaccinale pediatrico di strada Vignotto. Un vero e proprio 'kit dei coraggiosi', con anche una gustosa merendina, iniziativa promossa dal Comune di Moncalieri in collaborazione con Uci Cinemas, Banco Alimentare del Piemonte, Carrefour di Moncalieri Rossi.

"Questo omaggio è un piccolo segnale per ringraziare le famiglie e i bambini che hanno scelto di fare un gesto a tutela della propria salute e di quella degli altri - commenta il sindaco, Paolo Montagna -. Chi si vaccina regala a sé e agli altri un pezzetto di normalità, che per i più piccoli vuol dire scuola in presenza, sport con gli amici e perché no, anche un film al cinema". (ANSA).