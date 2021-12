Sul Lago Maggiore il primo traghetto ecosostenibile

(ANSA) - VERBANIA, 29 DIC - Dopo la 'Topazio', prima motonave ibrida in Italia, è ora la volta della traghetto San Cristoforo, che entra a far parte dell'era ibrida solcando le acque interne italiane del Lago Maggiore e diventando il primo traghetto eco sostenibile italiano. "Il refitting del traghetto San Cristoforo è un altro dei traguardi raggiunti - commenta la direzione generale della Navigazione Lago Maggiore -. L'adeguamento progressivo della flotta verso una propulsione ibrida elettrica e in futuro la costruzione di imbarcazioni full electric è un percorso irreversibile di innovazione e trasformazione che Gestione Navigazione Laghi ha già intrapreso da diversi anni e costituisce una direttrice imprescindibile per lo sviluppo futuro del nostro servizio." Il 'San Cristoforo' , costruito nel 1965 dai cantieri navali Breda di Venezia, è un traghetto bidirezionale che può essere governato da prora e da poppa; ha una portata di circa 22 veicoli e più di 420 passeggeri. Con l'ultimo refitting propulsivo si è passato da una propulsione totalmente endotermica a una propulsione ibrida e full electric.

Sono già in costruzione nei diversi cantieri navali dei Laghi Maggiore, Garda e Como altre 4 nuove motonavi ibride e due nuovi refitting: il traghetto (Adamello) e la motonave (Delfino).

(ANSA).