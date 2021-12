'C'è Francesca' ma era droga, smantellata banda pusher

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - "È arrivata Francesca, vieni a trovarla?" Era una delle frasi in codice usate da una banda di spacciatori, che per 'Francesca' intendeva la droga. A Torino la polizia ha smantellato una rete di pusher, tutti italiani tra i 24 e 44 anni, che gestiva lo spaccio nel quartiere San Paolo.

Sei misure cautelari in carcere, una ai domiciliari (una donna) e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sono state emesse nell'operazione denominate 'Non è Francesca'.

L'operazione è nata da un'inchiesta del 2019 dopo un arresto e il sequestro di 400 grammi di marijuana. La banda gestiva lo spaccio di cannabis e di cocaina. Gli investigatori durante l'attività hanno utilizzato telecamere fisse e mobili, sequestrato 256 grammi di cocaina e arrestato in flagranza di reato quattro persone. Durante le perquisizioni di oggi sono stati sequestrati altri 60 grammi di cocaina, 16 di hashish e 3,5 di marijuana. (ANSA).