Cisl: Gian Maria Cravero alla guida bancari Torino Canavese

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Gian Maria Cravero è il nuovo segretario generale della First Cisl Torino-Canavese, la federazione che riunisce gli iscritti alla Cisl di banche, assicurazioni, riscossioni e authorities. Lo ha eletto il Consiglio della federazione al termine del terzo congresso territoriale al Sermig di Torino. La First Cisl Torino-Canavese, con i suoi 3mila iscritti, è la terza federazione nazionale, dopo Milano e Roma.

Cravero, 55 anni, torinese, ingegnere informatico, sposato e padre di due figli, prende il posto di Marina Actis, che lascia l'incarico per la pensione, e sarà affiancato in segreteria da Viviana Pertusio, in rappresentanza del settore assicurativo e da Sergio Torchio, in rappresentanza del settore bancario.

Cravero inizia a svolgere attività sindacale nel 1995, come rappresentante in una piccola banca del territorio, la Brignone.

Nel 2001 diventa segretario generale dell'allora Fiba Cisl di Torino, ruolo che mantiene fino al 2009 quando diventa responsabile della rappresentanza aziendale del Gruppo Ubi. Dal 2020 è responsabile dell'ufficio Gestione Sistema Informativo e Sviluppo Tecnologico a stretto raccordo con la segreteria nazionale della federazione.

"Ringrazio la segreteria uscente e, in particolare, Marina Actis - ha detto Cravero subito dopo l'elezione - per aver gestito in modo proficuo l'attività sul territorio in un periodo difficilissimo, sia per i problemi legati alla pandemia sia per le mutate condizioni di lavoro e le ristrutturazioni aziendali.

Purtroppo, gli ultimi due anni hanno complicato l'attività di rappresentanza e hanno causato dei ritardi nella crescita e nella formazione della classe dirigente. Con la nuova segreteria cercheremo di colmare il gap, lanciando nuove sfide". (ANSA).