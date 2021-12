Da Intesa, Cdp e Banco Bpm 90 milioni a Inalpi

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Intesa Sanpaolo, Cdp e Banco Bpm hanno concesso finanziamenti complessivi per 90 milioni di euro al caseificio Inalpi di Moretta (Cuneo). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione, garantita da Sace, punta a sostenere il Piano di crescita 2021-2025 dell'Azienda.

Nel dettaglio, l'operazione si compone di due finanziamenti a medio lungo termine. Uno per complessivi 49,2 milioni a sostegno di nuovi investimenti previsti e correlati alla realizzazione di nuovi impianti. Il secondo, per 40,4 milioni, sarà invece destinato al parziale rifinanziamento del debito finanziario pregresso. Prevista anche una linea di credito 'facility green', garantita da Sace, nell'ambito della nuova operatività prevista dal Dl Semplificazioni prevista dal Green New Deal Europeo.

"E' questo il momento di osare, di ricordare che essere imprenditori vuol dire assumersi responsabilità che contribuiscano alla creazione del futuro della propria terra - osserva Ambrogio Invernizzi, presidente Inalpi S.p.A.- Ma è anche tempo di comprendere l'importanza di come questo domani lo si debba costruire insieme, creando rete, collaborazione, consapevoli che da soli non si va lontano e che le radici della crescita di un popolo risiedono nella consapevolezza e capacità di saper fare squadra, condividendo obbiettivi e valori".

"Siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante operazione che crea valore per un'azienda italiana di successo come Inalpi e che si colloca nel più ampio piano di iniziative che Intesa Sanpaolo sta realizzando in coerenza con quanto previsto dal PNRR. - aggiunge Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo - È un intervento corale che vuole valorizzare tutti i soggetti coinvolti nella filiera, reso possibile grazie ad un lavoro di squadra, un vero e proprio caso di successo nella collaborazione tra pubblico e privato con lo scopo di superare le difficoltà legate alla pandemia e dare un futuro di crescita del nostro Made in Italy". (ANSA).