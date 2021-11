Teatro: Gioele Dix debutta al Coccia con 'Cuore divorato'

(ANSA) - NOVARA, 30 NOV - Gioele Dix debutta venerdì e sabato al teatro Coccia di Novara con 'Cuore divorato'. Una prima assoluta, produzione originale della Fondazione Teatro Coccia, che chiude le celebrazioni per i 700 anni della morte di Dante. Si tratta di uno spettacolo, di cui Gioele Dix è autore, regista e protagonista, tra parola, poesia, danza e musica.

"A ciascun alma presa e gentil core" è il sonetto dantesco dal quale Giole Dix dà vita a una parafrasi che si fa sorprendentemente urgente, personale, intima, e si capisce presto che il personaggio vive in prima persona ciò che descrive: la sua figura si sovrappone a quella di Dante, mantenendo però la sua modernità, tanto da lanciare un appello in diretta su un social media.

"E' una sfida impegnativa, ci sono entrato dentro in punta di piedi, portandomi dietro la mia storia, i miei ricordi e la mia personalità. Ho pensato di affrontare il sonetto di Dante nel più tradizionale dei modi: raccontandolo, parafrasandolo'', spiega l'artista. Sul palco con lui un coro di 21 cantanti e l'Orchestra Sinfonica Carlo Coccia. (ANSA).