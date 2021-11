Teatro Stabile Torino, Carla Galliano va in pensione

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Dopo quasi 40 anni di lavoro al Teatro Stabile di Torino, mercoledì 1 dicembre Carla Galliano va in pensione. Non lascerà del tutto perché da gennaio 2022, su richiesta del presidente Lamberto Vallarino Gancia e del direttore Filippo Fonsatti, sarà consulente.

"Il teatro, come ogni forma artistica, ti entra nell'anima, lo respiri, lo vivi e lo condividi. Sono molto contenta e ringrazio la Presidenza, la Direzione e il cda del Tst che mi hanno dato questa opportunità", commenta Carla Galliano che è stata prima capo ufficio stampa, poi responsabile dell'intera Area stampa e comunicazione.

Sarà costituita una nuova Are Partecipazione, Comunicazione e Sviluppo guidata da Lorenzo Barello. La nuova responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione sarà Simona Carrera, al Teatro Stabile da più di vent'anni. (ANSA).