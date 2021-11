Atp Finals: super Zverev, batte 2-1 Djokovic e va in finale

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - Alexander Zverev centra l'impresa ed elimina Novak Djokovic. Il tedesco batte il n.1 al mondo e si qualifica per la finale delle Atp Finals: dopo due ore e 28 minuti di gioco, la sfida si è chiusa sul 2-1 con i parziali di 7-6, 4-6, 6-3. Una prova super per Zverev, che domani pomeriggio affronterà Daniil Medvedev nella finalissima in programma alle 17 di domani al Pala Alpitour di Torino. (ANSA).