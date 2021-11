Sanità: università Vercelli, 13 laureati in Infermieristica

(ANSA) - VERCELLI, 19 NOV - Si è svolta oggi nella sede del Rettorato di via Duomo la proclamazione di 13 laureati del Corso di laurea in Infermieristica che hanno portato a termine il corso triennale presso il Polo formativo di Vercelli. E' la prima volta che la cerimonia si tiene in presenza dall'avvio del corso, avvenuto nell'anno 2017-2018. A fare gli onori di casa il rettore Gian Carlo Avanzi, il sindaco Andrea Corsaro, la direzione dell'Asl di Vercelli e il presidente dell'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche, Giulio Zella.

Undici dei 13 studenti si sono diplomati con un voto superiore al 100.

"Da oggi - ha detto Zella - vi aspetta una responsabilità importante: nelle vostre mani c'è la vita delle persone, avete un compito importante e faremo di tutto per farvi entrare in servizio il prima possibile. E siate sempre orgogliosi del Servizio Sanitario Nazionale che aiuta tutti". Fulvia Milano, direttrice sanitaria dell'Asl, ha rimarcato l'importanza della figura dell'infermiere durante la pandemia: "La vostra professione è stata è fondamentale, e lo sarà ancora di più sul territorio, dove si giocherà la vera partita della sanità.

Sarete voi la vera forza dell'assistenza territoriale". (ANSA).