Torino: prima seduta Consiglio, si vota ufficio presidenza

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Con la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco Stefano Lo Russo, che ha giurato come da prassi "di osservare lealmente la Costituzione Italiana", si è aperta ufficialmente la nuova consiliatura della Città di Torino. A presiedere inizialmente la seduta, in attesa del voto per l'ufficio di presidenza, Ludovica Cioria, consigliera anziana essendo quella che ha raccolto più preferenze.

Al momento del voto della delibera di convalida degli eletti è intervenuto il consigliere della Lista civica Lo Russo Sindaco, Silvio Viale, che ha annunciato di aver presentato una nota informativa circa la presunta ineleggibilità del consigliere di Torino Bellissima ed ex candidato sindaco Paolo Damilano "non essendoci state - spiega - le sue dimissioni da presidente della Film Commission prima della candidatura". Per questo Viale si è astenuto dal voto alla delibera che è stata approvata con 39 voti a favore.

Assente in Sala Rossa, per una lieve indisposizione, il leader di Torino Bellissima Damilano. (ANSA).